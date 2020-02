Das Recht auf Verwahrlosung

Das Betreuungsrecht in Deutschland stärkt die Selbstbestimmung des Menschen. Die Hürden in die Freiheit eines Menschen einzugreifen sind bewusst hoch gelegt. Stephan Fromm ist Berufsbetreuer in Duisburg. Zurzeit begleitet er etwa 50 Menschen, die ihr Leben nicht mehr alleine bewältigen können und deshalb einen rechtlichen Vertreter brauchen.

Wie Matthias Heußen: Vor vier Jahren verlor der 44-Jährige durch mehrere Schicksalsschläge den Boden unter den Füßen. Er landete völlig heruntergekommen und überschuldet in der Psychiatrie. Mit Unterstützung seines Betreuers versucht er wieder in ein selbstbestimmtes Leben zurückzukehren.

"Freiheit ist ein hohes Gut", betont der Duisburger Betreuungsrichter Lars Mückner. Erst wenn die körperliche Unversehrtheit oder die bürgerliche Existenz in Gefahr sind, greift der Staat ein. Letzendlich entscheidet aber der Betreute selbst, wieviel er zulässt.

Autorin: Petra Vennebusch

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic