100 Jahre Deutsch-Dänische Freundschaft

Als Südschleswig 1920 deutsch wird, beschließen dänisch-gesinnte Bürgerinnen und Bürger, dass ihre Kinder weiterhin Sprache, Kultur und Tradition des Mutterlandes lernen sollen. Sie gründen Schulen für die dänische Minderheit. Heute gibt es 45 solcher Schulen im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins. Eine davon ist die dänische Schule in Wyk auf Föhr. Hier lernen 15 Schülerinnen und Schüler von Klasse eins bis acht gemeinsam, bei vielen ist mindestens ein Elternteil dänisch. Aber das ist keine Voraussetzung, um die Schule zu besuchen. Die dänischen Bildungseinrichtungen stehen allen offen. Wer dänisch sein möchte, darf es auch sein. Nur die Sprache muss gelernt werden. Dabei hilft auch die Leih-Bibliothek der Schule. Außerdem kommt alle vier Wochen der Bücherbus der dänischen Zentralbibliothek aus Flensburg auf die Insel gefahren.

Ab der neunten Klasse müssen die dänischen Kinder auf Föhr auf dem Festland zur Schule gehen. Das Abitur auf einem Gymnasium der dänischen Minderheit ist dem deutschen und dänischen gleichgestellt. Auch eine Errungenschaft in 100 Jahren Deutsch-Dänischer Freundschaft. Heute bezeichnen sich rund 50.000 Menschen in Südschleswig (Sydslesvig) als Dänisch – genauso viele wie 1920, als die ersten Schulen gegründet wurden. Diese haben sich im Laufe der Jahrzehnte zu Treffpunkten der Minderheit entwickelt mit Sprachkursen für Eltern und Großeltern, Lesungen, Konzerten, Theateraufführungen. Elin Hinrichsen ist in den Norden gefahren, um herauszufinden, was die dänische Minderheit ausmacht, welche Aufgaben die Weihnachtswichtel eigentlich haben und was sich genau hinter "Hygge" verbirgt.

Autorin: Elin Hinrichsen

Redaktion: Lioba Werrelmann