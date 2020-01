Cyberkrieg – Ist Angriff die beste Verteidigung?

Computer Network Operations nennen die Militärs das Eindringen in fremde Computernetze und deren Kontrollübernahme. Auch Deutschland will dazu in der Lage sein und investiert in die Forschung, die diese Kriegsführung ermöglicht. Durch Sicherheitslücken in fremde Betriebssysteme einzudringen und dort das Kommando zu übernehmen war dabei lange die Domäne von Kriminellen oder der Nachrichtendienste. Mittlerweile ist also auch das Militär mit von der Partie und will Cyberoperationen durchführen – auch die Bundeswehr.

Viele Programmierer*innen und IT -Expert*innen macht diese Entwicklung aber nervös denn sie glauben, dass die militärischen Bestrebungen unter der Bezeichnung "Cyberwar" das Internet als internationale zivile Infrastruktur gefährden. "Gebt dem Cyber-Peace eine Chance!" lautet die modernisierte Forderung, die sich für den Frieden einsetzt.

Autor: Matthias Becker

Redaktion: Jessica Eisermann