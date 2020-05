Abitur - ohne Feiern und Fahrten

Vor drei Monaten war die Welt der Abiturient*innen noch in Ordnung. Wie schon viele Generationen vor ihnen, fieberten sie ihrem Abschluss entgegen. Feste wurden vorbereitet, festliche Kleider gekauft und dazwischen für Klausuren gelernt. Dann schlossen die Schulen, Prüfungen wurden verschoben und der Abiball abgesagt.

Nach viel hin und her, einigen Verspätungen und manchem Online-Unterricht werden nun in NRW endlich die Abiklausuren geschrieben – unter vielen Auflagen. Statt gemeinsamer Partys und Streichen, müssen nun Abstandsregelungen eingehalten werden. Was bedeutet ein Ende ohne Abschied für das weitere Leben? Juliane Krebs hat sich für uns mit Abiturient*innen getroffen.