Club Underground: Queen in Muffendorf

Während zu Bonner Hauptstadtzeiten im Diplomatenviertel Bad Godesberg die Upper Class bei Empfängen einen gepflegten Walzer aufs Parkett legte, ging im Ortsteil Muffendorf der Punk ab.

Auch die Band Queen, damals vier noch unbekannte Jungs aus London, hatte im Club Underground ihren ersten Auftritt in Festland-Europa. Lange war es nur ein Gerücht, doch nun bestätigt Queen-Archivar Greg Brooks: Freddy Mercury und Co. spielten am 13. Oktober 1973 tatsächlich in Muffendorf.

Ebenfalls noch wenig bekannt war damals Wolfgang Niedecken. Der spätere Frontmann der Kölschrock-Band BAP stand mehrfach mit seinen Schülerbands Troop und Goin‘ Sad auf der Bühne des Underground und erinnert sich heute gerne daran.

Nicht alle Anwohner fanden die Gigs in der Nachbarschaft damals gut. Aber noch heute pilgern Fans nach Muffendorf und schwelgen in der Erinnerung an alte Zeiten. Schon 1975 musste das Underground schließen.



Als sich die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel in Muffendorf niederließ, war die Szene längst weitergezogen. Erinnerungen an einen legendären Club und ein vergessenes Stück Musikgeschichte.

Autoren: Markus Harmann und Joachim Heinz

Redaktion: Moritz Folk