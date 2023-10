"Childhood-Haus" für Opfer sexueller Gewalt

Wenn der Verdacht besteht, dass ein Kind körperliche oder sexualisierte Gewalt erfährt, ermittelt in der Regel die Polizei. Ab dem Moment, in dem die Ermittlungen aufgenommen werden, beginnt für das Kind ein Befragungsmarathon: Polizei, Rechtsmedizin, Jugendamt, Gericht – überall muss das Kind Rede und Antwort stehen.

Das bedeutet aber auch, immer und immer wieder von den schrecklichen Erlebnissen berichten zu müssen. Kommt es dann zum Strafprozess, wird das Kind dem Beschuldigten womöglich vor Gericht begegnen.

All das kann sehr belastend sein. Um das zu ändern, wurden in Deutschland nach internationalem Vorbild die Childhood-Häuser gebaut. Sie haben zum Ziel, alle Kräfte, die am Ermittlungsverfahren beteiligt sind, zu bündeln. Das heißt: Richter:innen, Polizist:innen, Ärzt:innen und Vertreter:innen des Jugendamtes kommen zum Kind ins Childhood-Haus. Dadurch wird dem Kind die Odyssee durch Behörden und Gerichte erspart.

Gleichzeitig ist alles im Childhood-Haus auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt, so dass die Befragungen so angst- und stressfrei wie möglich sind. Neun Childhood-Häuser gibt es aktuell, eines davon ist an der Düsseldorfer Uni-Klinik.

Autorin: Karin Lamsfuß

Redaktion: Lioba Werrelmann