Charisma – das gewisse Etwas

Charisma. Jeder hat eine Vorstellung, dass es so etwas gibt. Aber was ist das eigentlich? Ein Mythos, eine "Gottesgabe", virtuose Selbstinszenierung, erlernbares Handwerk, geschickte Kommunikation? Ist jeder Mensch charismatisch, so wie jeder, frei nach Joseph Beuys, ein Künstler ist?

Einfach geht anders. Der Begriff "Charisma" ist zweischneidig: mit einer hellen und einer dunklen Seite. Charismatiker:innen können führen oder verführen. Zum Guten oder zum Bösen.

Autorin: Ulrike Burgwinkel

Redaktion: Moritz Folk