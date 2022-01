Die Staatsdealer: Cannabis aus Deutschland

Die neue Bundesregierung will die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Geschäften einführen. Während die zuständigen Ministerien über die Umsetzung beraten, wird an einigen Orten in Deutschland bereits Cannabis angebaut. Hinter dicken Mauern aus Stahlbeton. Mehr als zehn Tonnen Cannabis-Blüten hat die Bundesregierung bestellt. Als Medizin, verschreibbar auf Rezept. Milliardenschwere Konzerne aus Kanada und den USA bewarben sich um den Anbau-Auftrag. Drei junge Firmengründer aus Deutschland haben ihn bekommen: ein Arzt, ein Jurist, ein Ökonom.

Ihr Unternehmen sitzt in einem alten Schlachthof in der sächsischen Provinz. Der Auftrag ist klar umrissen: Produktion von 600 Kilogramm Cannabis-Blüten. Pro Jahr. Helfender, vielleicht sogar heilender Hanf. Die erste Lieferung soll in ein paar Wochen in den Apotheken landen.