Caffè Florian: Das älteste Kaffeehaus Europas

Lange vor der Pandemie waren für dieses Jahr diverse Events geplant, mit denen man das traditionsreiche Kaffeehaus hochleben lassen wollte. Dann aber wird schon Anfang 2020 Venedig als eine der ersten großen Städte Italiens vom Coronavirus heimgesucht. Alles wird heruntergefahren: Der Karneval wird kurzerhand abgebrochen, die venezianische Maske weicht dem Mundschutz. Das Florian muss über Wochen seine Pforten schließen.

Ein Café, das die wechselvolle Geschichte der Republik Venedig erlebt hat, das Zeuge der Besetzung durch napoleonische Truppen und der österreichisch-ungarischen Herrschaft geworden ist. Ein Café, zu dessen Gästen Goethe, Honoré de Balzac, Marcel Proust, Richard Wagner zählten, und auch Thomas Mann, der wohl vielen in diesem Zusammenhang direkt mit seiner Novelle in den Sinn kommt: "Tod in Venedig". Darin erzählt er von der Cholera, die sich in der Stadt ausbreitet.



Autorin: Ariane Jacobi

Redaktion: Heiko Hillebrand