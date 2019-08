Die Brenninkmeijer-Milliardäre in Mettingen

Katholisch, konservativ, klandestin – das sind die Markenzeichen der Unternehmerfamilie Brenninkmeijer, die sich nicht gern in die Karten und die Vorgärten schauen lässt. Der Besitz einer der reichsten Familien Europas wird auf 25 Milliarden Euro geschätzt. Inzwischen machen die Inhaber der Textilkette C&A allerdings ihren Hauptumsatz mit Immobilien und Investment. Das Imperium ist gebündelt in der COFRA-Holding in der Schweiz, während die mehr als tausend Familienmitglieder auf der ganzen Welt verstreut leben.



Dennoch hält die verschwiegene Unternehmerfamilie bis heute die Verbindung zu dem kleinen Örtchen Mettingen in Westfalen im Tecklenburger Land an der Grenze zu Niedersachsen. Es ist die Heimat der Brenninkmejier Vorfahren, und auch die Heimat der Vorfahren von WDR-5-Autorin Lena Gilhaus. Wie die meisten einheimischen Mettinger haben auch ihre Verwandten als Haushaltshilfe oder in der Kinderbetreuung in den Mettinger Brenninckmeijer-Häusern gearbeitet und dabei die hochherrschaftliche Atmosphäre genossen, aber auch unter den strengen Regeln gelitten. Lena Gilhaus hat sich in Mettingen auf Spurensuche begeben.

Autorin: Lena Gilhaus

Redaktion: Jessica Eisermann