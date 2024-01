Blickkontakt – mehr als ein Moment

Wenn Menschen einander in die Augen schauen, passiert etwas. Auch wenn es nicht die "Liebe auf den ersten Blick" ist. Blicke treffen sich – mal gut, mal böse, mal zu lang und mal zu kurz. In Europa gelten andere Regeln als in Japan. Eine Spurenlese von Andi Ueding.