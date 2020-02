Bläck Fööss – es geht auch politisch

50 Jahre Bläck Fööss, das sind 50 Jahre Sitzungskarneval mit 150 Auftritten pro Session. Das sind aber zusätzlich noch 80 bis 100 Konzerte pro Jahr. Getextet und gesungen wird grundsätzlich auf Kölsch, obwohl für Nicht-Kölner kaum verständlich. "Kölsch is ja eigentlich schon so wie Russisch", erklärte einst der 2011 verstorbene Hans Rudolf Knipp, der für die Bläck Fööss mehr als 100 Lieder geschrieben hat.

Die Lieder der Bläck Föss haben immer einen gesellschaftlichen, politischen Hintergrund, so wie "Einmol em Johr kütt d'r Rhing us em Bett" (Einmal im Jahr kommt der Rhein aus seinem Bett"). Dieses auch nach 45 Jahren noch sehr populäre Lied entstand wegen der extremen Verschmutzung des Rheins in den 1970er Jahren, in denen ein Hochwasser wie eine Reinigungskur wirken konnte.

Und auch "Mer losse d'r Dom en Kölle" (Wir lassen den Dom in Köln), der Karnevalsschlager schlechthin, kritisiert im Kern den Bauboom Anfang der 1970er Jahre. Die guten Karnevalslieder sind damals wie heute textgebunden, auch wenn das im Gegröle der Bierzelte und Kneipen leicht untergehen kann.

Autor: Herbert Hoven

Redaktion: Gundi Große