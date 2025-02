Besser lernen auf der Privatschule?

Privatschulen in Deutschland sind vor allem eins: vielfältig. Ihre Träger sind Kirchen, Vereine oder Privatpersonen. Aber eins haben Privatschulen gemeinsam: Sie machen Eltern und Schülern ein Angebot jenseits des öffentlichen Schulsystems. Und viele nehmen es an.

Unsere Autorin hat zwei Privatschulen besucht: Schloss Hagerhof in Bad Honnef und die Offene Schule Köln. Beide haben ein besonderes Schulkonzept. Was macht Privatschulen so attraktiv? Machen sie etwas anders als öffentliche Schulen oder haben sie einfach mehr Geld zur Verfügung?

Autorin: Lisa Rauschenberger

Redaktion: Valentina Dobrosavljević