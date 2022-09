Mehr als filmen und hochladen: der Beruf Youtuber:in

Fast jeder schaut hin und wieder Videos im Internet auf Instagram, Dailymotion oder anderen Plattformen. YouTube gehört wohl zu den bekanntesten Akteuren in diesem schnell wachsenden Markt. Die Zahl der Videos auf der Plattform, die zum Google-Konzern gehört, ist riesig und wächst ständig.

Was früher noch eine kreative Spielwiese war, ist mittlerweile zumindest in Teilen ein knallhartes Business geworden. Wer die richtigen Inhalte erstellt, erreicht eine Menge Zuschauer:innen, kann Werbung schalten und Geld verdienen.

Wer aber alles in Alleinarbeit erledigt, hat schnell viel zu tun. Einige bekannte Youtuber:innen haben zuletzt von Burnout-ähnlichen Symptomen berichtet. Manche wollten sogar eine Pause einlegen.

Was zeichnet diesen neuen Beruf aus? Was macht die Plattform, um Menschen, die Inhalte produzieren besser zu schützen? Was tun Youtuber:innen selbst?

Autor: Mitja Harrer

Redaktion: Heiko Hillebrand und Jonas Klüter