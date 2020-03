Orwells Eindrücke vom zerstörten Köln 1945

Im März 1945 kam George Orwell (Verfasser des Romans "1984") nach der Eroberung Kölns durch die US-Armee als einer der ersten englischen Journalisten in die Stadt. Auf der anderen Seite des Rheins stand noch die Reichswehr. Er fand eine zerstörte Stadt vor, in der nicht einmal mehr 40.000 Menschen lebten, und sah ehemalige "Herrenmenschen" auf Fahrrädern durch die Trümmer ziehen. Sein Bericht "Creating Order Out of Cologne Chaos" erschien am 25. März 1945 im Observer.

Zur selben Zeit war auch eine amerikanische Bildreporterin mit einem anderen Blickwinkel in Köln unterwegs: Margaret Bourke-White. Sie arbeitete für das amerikanische Magazin LIFE und zog, wie viele andere Journalisten auch, der siegreichen amerikanischen Armee hinterher. Margaret Bourke-White hat ihren Kriegsbericht und ihre Fotos später unter dem Titel "Dear Fatherland, Rest Quietly" in einem Buch zusammengefasst. Als "Liebes Vaterland, bleib ruhig" erschien es 1979 schließlich auch auf Deutsch.

Autor: Albert Wiedenhöfer

Redaktion: Gundi Große