Die Rettung der letzten Baumgraffiti

Wenn Bäume erzählen: In unseren Wäldern finden sich erstaunlich viele stumme Zeugen, die an Schlachten und Kämpfe im Zweiten Weltkrieg, aber auch an die Sehnsucht nach Freundschaft und Frieden erinnern. Soldaten ritzten Initialen und Daten in Rinden, Nazigegner:innen verewigten sich mit politischen Botschaften, Zwangsarbeiter:innen gaben ihrem Heimweh Ausdruck.

Oft sind es engagierte Heimatforscher:innen, die versuchen, die Rätsel um die "Arboglyphen" zu lösen und sie zu bewahren. Denn trockene Sommer und arglose Waldarbeiter:innen bedrohen fast 80 Jahre nach dem Krieg die letzten Baumbilder. Je weniger Zeitzeug:innen leben, desto wichtiger werden Spuren wie die an den Bäumen. In einem einzigartigen Versuch scannen Wissenschaftler:innen der Uni Osnabrück Baumgraffiti nun per Laser – um sie so zumindest digital zu bewahren.

Autoren: Markus Harmann und Joachim Heinz

Redaktion: Moritz Folk