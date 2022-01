Von Schottland in die Welt: "Auld Lang Syne"

Nicht nur in der Silvesternacht wird "Auld Lang Syne" überall auf der Welt gesungen. Es ist die Welthymne für Abschiede aller Art. In japanischen Supermärkten und Kaufhäusern zum Beispiel erklingt die Melodie kurz vor Ladenschluss. Deutsche Pfadfinder:innen singen dieses Lied zu jedem Abschied, gegebenenfalls täglich.

Wie viele Versionen es heute von "Auld Lang Syne" gibt, weiß wahrscheinlich niemand. Von Jazz bis Punk ist inzwischen alles dabei. In Deutschland erklingt oft "Nehmt Abschied Brüder". In Spanien kennt man es als "Vals de las Velas". In Frankreich als "Ce n'est qu'un au revoir". Und in jeder Sprache ist es ein Ohrwurm, der kaum mehr aus dem Kopf geht.

Autorin: Andrea Kath

Redaktion: Beate Wolff