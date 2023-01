Auf ins Grüne – klimaneutrale Industrie in NRW?

EU und Bundesregierung wollen eine Industrie schaffen, die kein CO2 mehr ausstößt und dem Klima nicht weiter schadet. Die EU will dieses Ziel bis zum Jahr 2050 erreichen, die Bundesrepublik bereits bis 2045. Auch Ökonom:innen und Klimaexpert:innen gehen davon aus, dass eine klimaneutrale Wirtschaft bis zum Jahr 2045 erreichbar ist.

In NRW haben Politik, Wissenschaft und Wirtschaft ein gemeinsames Konzept entwickelt, das Schritt für Schritt beschreibt, wie der Wandel zu schaffen ist: über die Elektrifizierung von Prozessen, den Einsatz von grünem Wasserstoff und die Nutzung von CO2 als Rohstoff.

Was in der Theorie möglich erscheint, ist in der Praxis jedoch alles andere als trivial. In vielen Unternehmen gibt es technologisch große Herausforderungen beim Einsatz grüner Energie. Auch die Frage der Rentabilität des Wandels hin zur Klimaneutralität ist noch nicht geklärt.

Autorin: Katja Scherer

Redaktion: Gundi Große