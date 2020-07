Auf die Couch – Therapie in Film und Serie

Seit den Anfängen der Filmgeschichte war es so, aber in den vergangenen Jahren, besonders mit dem Siegeszug der Streamingdienste, fällt es besonders auf: In Film und Serie wird häufig therapiert. Jüngstes Beispiel ist die österreichische Serie "Freud", in der es natürlich um den Begründer der Psychoanalyse geht, um Sigmund Freud. Legen wir uns bei ihm doch mal auf die Couch. Robert Bales nimmt Sie mit auf eine hundertjährige Reise der Therapie und Psychoanalyse in Film und Serie von "Das Kabinett des Dr. Caligari" (1919) bis zu "Freud" (2020).

Autor: Robert Bales

Redaktion: Jessica Eisermann