Alte Filme und Daten digitalisieren

Im Urlaub, zuhause, unterwegs – unzählige Male haben wir mit unseren alten Rekordern schon alles Mögliche aufgenommen. Super-8-Filme in den 60er Jahren, VHS in 70ern, Betamax, Dias, Music-Kassetten. Millionen von Bändern mit einmaligen Erinnerungen aus der Vergangenheit schlummern in Kisten und Schubladen. Doch der Zahn der Zeit fordert seinen Tribut. Die Rettung heißt: Digitalisierung.

Unzählige kommerzielle Anbieter restaurieren, kopieren und digitalisieren alte Datenträger – was nicht immer preisgünstig ist. Wer Zeit investiert, bekommt es auch alleine hin. Für die Filme, die seit Jahrzehnten im Bundesarchiv oder in Museen lagern ist eine Herkulesaufgabe und wir stehen noch am Anfang einer gigantischen Wende, sagen Experten.

Autorin: Aysegül Acevit

Redaktion: Gundi Große