Alltag im Kinderhospiz – Leben im Ausnahmezustand

Kinderhospize gibt es seit 25 Jahren in Deutschland. Seitdem sind viele zu kombinierten Kinder- und Jugendhospizen erweitert worden, um die Versorgungslücke zwischen dem Kindes- und dem Erwachsenenalter zu schließen. Dank des medizinischen Fortschritts überleben auch Kinder mit schwersten Behinderungen immer länger, werden zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Einrichtungen zur Entlastungspflege

In den 19 deutschen Kinderhospizen geht es in erster Linie um die Unterstützung von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern. Der Alltag mit einem schwerstkranken Kind verlangt Eltern und Geschwistern eine Menge ab. Für vier Wochen im Jahr können sie deshalb zur Entlastungspflege in ein Kinderhospiz kommen.

Die kranken Kinder werden hier kundig versorgt. Die Eltern dürfen sich an den gedeckten Tisch setzen und entspannen. Und sie haben immer jemanden, mit dem sie über Sorgen und Ängste sprechen können. Außerdem können sie Kontakte zu anderen Familien in einer ähnlichen Lebenssituation knüpfen.

Die Geschwister, die oft ein wenig im Schatten des erkrankten Kindes stehen, rücken in dieser Zeit mal in den Mittelpunkt. Denn es gibt ein eigenes Programm für sie – mit Kinobesuchen, Trampolin springen, LaserTec-Abenteuern oder gemütlichen Bastelstunden.

Unterstützung in der letzten Lebensphase

Das stationäre Kinderhospiz wird so mit der Zeit zu einem vertrauten Ort. Und an den kehrt eine Familie dann oft noch ein letztes Mal zurück, wenn es dem erkrankten Kind deutlich schlechter geht und keine Besserung mehr eintritt.

Eltern und Geschwister sind dann in den letzten Lebensstunden nicht allein. Die Begleitung im Sterben und in der Trauer danach ist ein wichtiger Teil der Kinderhospizarbeit. Aber neben Sterben und Trauern darf hier auch gelebt und gelacht werden. Alles unter einem Dach.

Autorin: Jana Magdanz

Redaktion: Gundi Große