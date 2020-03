Alkohol im Altenheim

Frau Schneider bekommt dort täglich vier Gläser Sekt, Herr Grewe drei Flaschen Bier. "Kontrollierter Konsum" nennt sich das deutschlandweit einzigartige Modell. Mit einem stabilen "Pegel" sollen die Bewohnerinnen und Bewohner erst einmal aus der sozialen Isolation geholt und an eine feste Tagesstruktur und regelmäßige Nahrungsaufnahme gewöhnt werden. Ziel ist es, den Alkohol in den Hintergrund zu rücken, erklärt Einrichtungsleiter Tino Gaberle. Langfristig versucht man natürlich schon die Reduktion der Alkoholmenge. Allerdings in kleinen Schritten, denn einen harten Entzug in einer geschlossenen Station würden die meisten älteren Suchtkranken wohl auch körperlich gar nicht mehr durchstehen.

Tino Gaberle schätzt, dass 14 Prozent aller Altenheimbewohner eine Alkoholdiagnose haben. Die wird aber viel zu selten erkannt, weil undeutliche Sprache und unsicherer Gang häufig auf eine Demenz, eine andere Erkrankung oder Medikamente geschoben werden. Denn "Sucht im Alter" ist immer noch ein Tabuthema.

Autor: Christian Geuenich

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic