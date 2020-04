Sober Curiosity – glücklich ohne Alkohol

Eine Badewanne voller Alkohol: So viel trinken wir in Deutschland im Schnitt, so die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Das ist eine ganze Menge – aber irgendwie "normal". Geduldet, gesellschaftstauglich. Überall gibt es Alkohol.

Es gibt aber auch eine Gegenbewegung: Menschen, die ganz auf Alkohol verzichten und damit ein Statement setzen möchten. "Sober Curiosity" lautet der Name, den das Zukunftsinstitut diesem Trend gibt, wörtlich ungefähr übersetzt mit "die Neugier auf Nüchternheit". Wie genau das aussieht und wer sober ist – oder zumindest auf dem Weg dahin, hat WDR 5-Reporterin Anita Horn für sich selbst und uns in Erfahrung gebracht. Für sie hat alles mit einem einfachen Experiment begonnen: Alkoholfasten. Mit Erfolg?

Autorin: Anita Horn

Redaktion: Heiko Hillebrand