Wie Profisportler die Coronazeit erleben

Am 16. Mai nimmt die Bundeliga ihre Saison wieder auf. Leere Stadionränge und Hygienekonzepte sollen dafür sorgen, dass die Gebote der Coronazeit eingehalten werden. Viel wurde darüber diskutiert, mal wieder kann der Eindruck entstehen, dass der deutsche Profisport nur aus Fußball besteht. Dabei ist der Drang zur Wiederaufnahme des Betriebs für andere Mannschaftssportarten wie Handball, Basketball, Eishockey oder Volleyball genauso stark und finanziell gesehen noch stärker.

Welche Gedanken haben jetzt Profisportler*innen, die nicht kicken, sondern werfen, dunken, pritschen oder gleiten? Wie fühlt sich für sie eine Zeit an, in der sie nicht wissen, wann und wie es weitergeht, wie sie jetzt bei geschlossenen Hallen und Kontakverboten Mannschaftssport trainieren sollen und in der auch sie in Kurzarbeit sind? Robert Meyer spricht mit Profis aus Handball, Basketball, Volleyball und Eishockey über die Coronazeit. Und er begleitet eine Olympionikin beim Training, die trotz Absage der Sommerspiele ihre Motivation behält, obwohl ihre Sportart zu den konktaktintensivsten überhaupt gehört.

Autor: Robert Meyer

Redaktion: Moritz Folk