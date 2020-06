Gänsehautmomente der Popkultur

Im Corona-Sommer 2020 gibt es keine Festivals und großen Konzerte. Niemand weiß, wann in Stadien oder großen Hallen Künstler und Publikum wieder jene magischen Momente kreieren, die Großveranstaltungen zu hochemotionalen Ereignissen machen. Die Popgeschichte ist voll von Beispielen, die Gänsehaut verursachen oder uns sogar zu Tränen rühren. Die Kraft und Magie dieser Momente wird aktuell besonders deutlich, da sie nur als Erinnerungskultur erlebbar sind.

In seiner Radiogeschichte präsentiert Thomas Koch Beispiele aus der Popgeschichte: Musiker wie Rod Stewart, Herbert Grönemeyer und Robbie Williams kommen zu Wort, der Hirnforscher Prof. Stefan Kölsch erklärt den Zusammenhang zwischen Musik, Glück und Gesundheit und die Zuhörerinnen und Zuhörer können gedanklich in Konzerte eintauchen, die es in nächster Zeit so nicht mehr geben wird.

Autor: Thomas Koch

Redaktion: Julia Lührs