Der Kniefall als Protest

Der Quarterback der San Francisco 49ers wollte ein Zeichen setzen: Um gegen die systematische Polizeigewalt gegen Schwarze zu demonstrieren, ging Colin Kaepernick bei der Eröffnung der NFL-Saison 2016 auf die Knie. Eine Geste, die für Empörung sorgte und in Hass umschlug: Fans verbrannten Kapernick-Shirts, Donald Trump hetzte gegen ihn und ein Jahr später verlor Kaepernick sogar seinen Job als Footballspieler.

2020 sorgt ein erneuter Fall von rassistischer Polizeigewalt in den USA für weltweite Proteste: George Floyd wird bei seiner Festnahme ermordet, das Video davon geht um die Welt – und plötzlich gehen alle auf die Knie: Sportler*innen, Protestierende, sogar Polizist*innen. Der Kniefall wird im Sommer 2020 zu der Protestgeste der Black-Lives-Matter-Bewegung – in den USA und auch in Deutschland.

Autorin: Hanna Ender

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic