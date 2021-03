Personalmangel auf Kinder-Intensivstationen

Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 7.000 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Während früher nur wenige überhaupt ihren ersten Geburtstag erlebten, werden heute fast alle erwachsen. Möglich machen das besonders qualifizierte Kinderkardiolog*innen, Kinderherzchirurg*innen, Anästhesist*innen – und die Pfleger*innen auf den Kinder-Intensivstationen. Gerade von letzteren gibt es jedoch viel zu wenige, mit verheerenden Folgen für die betroffenen Familien.

Nicht nur in Corona-Zeiten sind bedrohliche Lücken in der deutschen Gesundheitsversorgung erkennbar. Ausgerechnet die Kinder-Intensivstationen schlagen regelmäßig Alarm, weil ihnen das Pflegepersonal fehlt. Immer wieder kommt es vor, dass Krankenhäuser kleine Patient*innen abweisen müssen. Denn wenn zu wenig Pflegekräfte auf der Station sind, müssen Intensivbetten gesperrt werden. Das bedeutet: Der OP-Saal, die Herzlungenmaschine, die Ärzt*innen – alles steht bereit und dennoch können Kinder in Not nicht operiert werden. Dabei zählt oft jeder Tag. Cornelia Schäfer hat mit Ärzt*innen, Pflegekräften und Eltern über die prekäre Lage auf den Kinder-Intensivstationen gesprochen.

Autorin: Cornelia Schäfer

Redaktion: Lioba Werrelmann