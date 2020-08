Helge Schneider wird 65 – dem Pott verbunden

Von seiner Terrasse genießt Helge Schneider den Blick auf die Ruhr. In den vergangenen Monaten hatte er Zeit dazu. Normalerweise wäre er im Frühjahr auf Tour gewesen, doch zu Beginn des Corona-Lockdowns war es auch ihm nicht möglich, aufzutreten. Da hat er in Eigenregie in seinem Zuhause ein neues Album gemacht, das heißt getextet, komponiert, gesungen und sämtliche Instrumente eingespielt.

Den Song "Geburtstagskuchen" hat er geschrieben, weil ihm "Happy Birthday" auf den Wecker ging. An seinen 65. Geburtstag am 30. August 2020 habe er dabei nicht gedacht. Gerne blickt er heute auf das künstlerisch durchaus wertvolle "Katzeklo" zurück und hofft, sich auch weiterhin als Künstler nicht zu wiederholen.