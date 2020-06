Corona – eine Chronik

Gesundheitsschutz und wirkungsvolle Virusbekämpfung versus Grundrechte und Wirtschaft: Seit der Ausbreitung des Coronavirus ringen Politiker*innen gegen Widerstände, gegen Unwissen, gegen die Last der Verantwortung und schließlich gegen die Angst vor unabsehbaren Folgen beziehungsweise Kosten. In den vergangenen Monaten offenbarte das Virus Schritt für Schritt seine Gefährlichkeit, Schritt für Schritt bekam die Bevölkerung ein Bild von dem, was jetzt schon ein halbes Jahr ihr öffentliches Leben dominiert. Wir haben diesen Prozess noch einmal nachgezeichnet – und blicken auch in die Zukunft, denn das Virus ist noch lange nicht verschwunden.

Autor: Wolfgang Steil

Redaktion: Julia Lührs