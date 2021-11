30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft

"Ich war nicht nur viel jünger als Helmut Kohl, ich war auch 25 Zentimeter kleiner und bestimmt 60 Kilo leichter. Wir waren so unterschiedlich wie die deutsche und die polnische Wirtschaft zu der Zeit", erinnert sich Polens Ex-Präsident Jan Krzysztof Bielecki an die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages vor 30 Jahren. Wie aber ist es heute um die deutsch-polnische Freundschaft bestellt? Die Beziehungen zwischen den Regierungen sind stark abgekühlt. "Wir erleben eine neue Eiszeit", urteilen Diplomaten.

Polnisches Braunkohlekraftwerk Turow im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien

Doch die Menschen im Grenzbegiet sind – gegen alle Widerstände – mittlerweile eng zusammengerückt. Vieles läuft grenzüberschreitend, ob beim Vereinsleben, in der Schule oder bei der medizinischen Versorgung. Allerdings stören einige Warschauer Großprojekte die gute Nachbarschaft. In Zittau fürchten Lokalpolitiker ums Grundwasser, weil Polen einen Braunkohletagebau erweitern will. Und an der Ostsee stellen die polnischen Planungen für einen neuen Containerhafen die Freundschaft auf die Probe.

Autor:innen: Ernst-Ludwig von Aster und Anja Schrum

Redaktion: Lioba Werrelmann