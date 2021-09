WDR 5 "Demokratie-Tour" von Bonn nach Berlin

Wie nah sind sich Abgeordnete und Wähler wirklich? Was passiert hinter den Kulissen eines Briefwahlzentrums? Und: Was haben ausgestopfte Tiere im Museum mit unserem Grundgesetz zu tun?

Reporter Ralph Erdenberger sucht Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen zu unserer Demokratie. In der Woche der Bundestagswahl reisen er und das WDR 5-Team von Bonn nach Berlin und berichten täglich live.

Am Donnerstag (23.09.2021) will das Reporterteam in der Dortmunder Innenstadt mit Nichtwählerinnen und Nichtwählern ins Gespräch kommen. Die Frage: Warum verzichten so viele Menschen freiwillig auf ihr Wahlrecht? Das Team rund um Ralph Erdenberger ist zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Platz an der Kirche St. Reinoldi in der Dortmunder Innenstadt. Sie können WDR 5 aber auch eine Mail senden an: demokratietour@wdr.de.

An diese Orte kommt die WDR 5-Demokratie-Tour:

Montag, 20.9.: Bonn, Bundesbüdchen und Museum Koenig

Dienstag, 21.9.: Düsseldorf, NRW-Landtag

Mittwoch, 22.9.: Bochum, Briefwahlzentrum

Donnerstag, 23.9.: Dortmund, Platz an der Kirche St. Reinoldi

Freitag, 24.9.: Templin, Marktplatz

Samstag, 25.9.: Berlin, Kaffehaus Einstein

Sonntag, 26.9.: Berlin, Kneipe "Ständige Vertretung"