In den 1950er Jahren kamen Comic-Hefte auch in Europa in Mode. Da waren aber eher Anti-Helden, wie Cowboy Lucky Luke gefragt. Die Geschichten schrieb der französische Comicautor René Goscinny, zusammen mit dem Zeichner Morris. Seine Ideen hatte Goscinny als jüdischer Emigrant in New York gesammelt, wo er erfolglos als Zeichner arbeitete. Der Melting Pot New York war damals das Zentrum der Comic-Industrie.