Töne in Worte - Neue Bücher über Musik

So groß der Unterschied zwischen den feinsinnigen Pianoausflügen des Jazz und dem harten Rock der Band Led Zeppelin ist, so groß ist auch der Unterschied zwischen einer freundlich-bescheidenen Künstlerpersönlichkeit wie Michael Wollny und der imposanten Gestalt eines Peter Grant, dem einstigen Manager der legendären britischen Rockband. Jetzt wird das Leben erstmals von dem britischen Musikjournalisten Mark Blake in epischer Breite nacherzählt.