50 Jahre Ton, Steine, Scherben - Immer nur kaputt?

Der erste Song, "Macht kaputt, was euch kaputt macht!" wirkt, wie eine düstere Prophezeiung - ein Ausblick auf den Deutschen Herbst. Und bis heute hängt er der Band wie eine Marke um den Hals. Wer seine Wut mal richtig herausschreien möchte und wer seiner Aggression freien Lauf lassen möchte, der muss zur Therapie aufs Scherben-Konzert. So wurden Ton, Steine, Scherben ungewollt zur Musikbox der linken Szene und der jungen Arbeiter. Dabei treffen solche Klischees das Wesen der Band nur in Teilen. Die Scherben befreiten sich Mitte der 70er vom Druck der Fans und der Großstadt und zogen auf einen Bauernhof in Fresenhagen.

Dort konnten sie einen neuen Stil entwickeln. Die sonst so unmissverständlichen politischen Botschaften traten in ihren Liedern zurück. Unpolitisch wurde die Band nie, aber die Sprache wurde fantasievoller, die Musik geschmeidiger, funkiger und professioneller. Auf dem Land hatten sich die Scherben neu entdeckt. Aber ein Problem blieb: Die wirtschaftliche Situation. Von Anfang an hatte man darauf gesetzt, sich dem Sog der großen und mächtigen Musikkonzerne zu entziehen. Der Profit sollte bei den Musikern bleiben und nicht "die Bosse" noch weiter bereichern.

Alben wurden selber produziert und vermarktet, Touren eigenhändig organisiert und dazu sollten die Preise für Tonträger und Konzerte möglichst niedrig gehalten werden, damit sich auch ärmere Menschen die Musik der Scherben leisten konnten.



Nur, die Band selbst konnte sich diesen Lebensstil irgendwann nicht mehr leisten. Immer nur anderen zu geben, ist kein betriebswirtschaftliches Erfolgsmodell. Mitte der 80er zog die Band einen Schlussstrich. Sie trennte sich und, so wie man sich früher schon immer alles geteilt hatte, so teilte man nun die Schulden.