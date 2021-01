Viva "The Cöln"!

Schlagzeuger Ralf Felder trägt immer noch mit Stolz und Würde seine Vokuhila-Frisur von damals, nur die Haarfarbe hat sich verändert. Sänger Carsten Seim hat die E-Zigaretten zur Seite gelegt, damit seine Stimme so klingt wie 1980: "The Cöln" proben wieder und traten letzten Sommer sogar im Kölner Basement auf, eingeschränkt leider durch Corona.

Zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, gehört zur DNA dieser vom Pech verfolgten Band: 1980 / 81 gelang dem strubbeligen Quintett (mit Dirk Schlömer an der Gitarre und Andreas Merkel am Bass) fast der Sprung über den nationalen Tellerrand. Doch die Wucht der Neuen Deutschen Welle traf die Musiker wie ein Tsunami und spülte sie hinweg in alternative Lebenswege.

Warum damals in Deutschland niemand Englisch hören wollte, wie sich das anfühlte und warum sie jetzt wieder gefragt sind, erzählen uns Wolfgang Wegener (Keyboards), Ralf Felder und Carsten Seim.

Gespielte Titel

The Cöln - Little Lady

The Cöln - You Are My Sunshine

The Cöln - Leavin Town

The Cöln - Ruby Future

The Cöln - Time

The Cöln - I Don´t Get Back

The Cöln - Jungle Trash

The Cöln - Arms

Stand: 21.12.2020, 11:30