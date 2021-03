Neuerscheinungen - Alles RETRO, oder was?

Zunächst haben wir es mit einem amerikanischen Singer Songwriter, Gitarristen und Plattenproduzenten zu tun, dessen Leidenschaft für Musik ursprünglich entflammt, während er von trinkfesten, partyfreudigen und Rhythm & Blues begeisterten Feuerwehrleuten umgeben ist. In diesem Umfeld wächst der Kalifornier Nick Waterhouse auf. Dabei kommt seiner Mutter letztlich die tragende Rolle in puncto Musikgeschmack zu. Aber auch die Plattensammlung des Onkels feuert den Sohn dermaßen an, dass er als 12 Jähriger zu Aufnahmen von John Lee Hooker oder Etta James seine Gitarre aufjaulen lässt. Zum Greifen nahe ist sein Wunsch in diese Welt aus Blues, Jazz und Soul als kreativer Kopf einzusteigen. Heute hat der 35 Jährige es längst geschafft, all diese Stile so natürlich mit seiner eigenen Sprache zu verweben, dass die Melange zeitlos, klassisch und obendrein nach Nick Waterhouse klingt! Ein Sound, mit dem er seine Fans seit 2010 fest an sich bindet, also seit seiner Debut Single "Some place" .

Mit seinem aktuellen Album "Promenade Blue" legt Waterhouse mittlerweile das fünfte Studio-Album vor, mit dem er auf eine spirituelle Reise geht. Hierbei nimmt er uns mit, in seine musikalisch-lyrische Welt, in der Blau für Brüche, für Hoffnungen sowie für Lieben und Erinnerungen steht.

Für frühen 70er Jahre Retro Soul sorgt im Musikbonus schließlich Aaron Frazer mit seinem Erstlingswerk "Introducing"!

Gespielte Titel

Nick Waterhouse - Place Names

Nick Waterhouse - The Spanish Look

Nick Waterhouse - Vincentine

Nick Waterhouse - Medicine

Nick Waterhouse - Very Blue

Nick Waterhouse - Silver Bracelet

Nick Waterhouse - Fugitive Lover

Nick Waterhouse - Minor Time

Nick Waterhouse - Santa Ana, 1986

Nick Waterhouse - to tell

Aaron Frazer - Can’t Leave It Alone

Aaron Frazer - If I got it

Aaron Frazer - You don't wanna be my baby

Aaron Frazer - Bad News

