Life will tear us apart. Zum 40. Todestag von Ian Curtis

Wie aus schwarzem Marmor geschnitten wirken die Texte von Ian Curtis: dunkel, kalt, aber auch faszinierend und anziehend! Der Sänger der Postpunk-Gruppe Joy Division, dessen Grabstein mit dem eingravierten Titel seines berühmtesten Songs "Love will tear us apart", schon zweimal gestohlen wurde, beging vor 40 Jahren, am 18. Mai 1980, im Alter von 23 Jahren, Selbstmord.

Er sammelte Platten und hörte sie intensiv, die Scheiben von MC5, Roxy Music, u.v.a., aber vor allem von David Bowie drehen sich unentwegt auf seinem Plattenspieler. Und er las gerne historische Heldengeschichten und sah sich mit Begeisterung Filme über die Römerzeit bis hin zum II. Weltkrieg an. Die Bücher von William S. Burroughs oder Jean Paul Sartre begeisterten ihn. All das floss in seine Texte ein.

Joy Division fingen 1980 an, Erfolg zu haben, aber Curtis verlor die Kontrolle über sein Leben. "Where will it end?", fragt Curtis im Song "Day oft he lords". Und es endete an der Decke seiner Küche, wo er sich erhängte.

Aber wie kommt es, dass eine Band, die nur zweieinhalb Jahre bestand, in denen sie 43 Songs schrieb, rund 120 Konzerte spielte und zwei Studioalben produzierte, so einflussreich auf die Rockmusik und verschiedene Bereiche der Popkultur wirken konnte?

