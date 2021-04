Instrument des Jahres 2 - Die Hammond-Orgel im Rock

Die letzte elektromechanische Hammond-B3-Orgel wurde 1974 gebaut, danach folgten elektronische und später digitale Instrumente, die den Sound mal besser mal schlechter kopieren, das Original aber letztlich nicht erreichen. Zum Glück ist so eine Orgel robust und hält länger als ein Menschenleben, so dass es noch genug originale Exemplare gibt und auch Menschen, die sie pflegen und reparieren...und spielen.

Simon Oslender ist seit seinem vierten Lebensjahr von der Hammondorgel fasziniert, dank eines Konzertmitschnitts von John Mayalls Bluesbreakers und einem furiosen Orgelsolo von Tom Canning.

„ Wie es ausschaut, wie es sich anfühlt, wie es klingt, wenn man die Schalter umlegt... es ist einfach eine unglaubliche Welt. Und es riecht unglaublich gut nach Öl und Röhren. “ schwärmt er.

Und dann ist da natürlich der Sound: die klangliche Wärme, das Organische, das Flüstern, Pfeifen und Fauchen, wenn der Rotationslautsprecher anläuft.

Dr. Lonnie Smith

Im Musikbonus erklärt Organist, Pianist und Komponist Oslender, was die Hammond antreibt und was ihn selbst antreibt. Und warum es manchmal auch in Ordnung ist, keine echte Hammond zu spielen. In Ausnahmefällen. Wenn es wirklich gar nicht anders geht.

Dazu gibt es Musik u.a. von den Altmeistern Keith Emerson und Jon Lord, ein paar Raritäten und Aktuelles von Dr. Lonnie Smith und der norwegischen Band Needlepoint.

Gespielte Titel

Beastie Boys – Groove Holmes (Hammond: Money Mark)

Simon Oslender – When it hits you

John Mayall & the Bluesbreakers – Blues for the lost days (Hammond: Tom Canning)

Emerson, Lake & Palmer – Hoedown (Hammond: Keith Emerson)

Streetmark – Lovers (Hammond: Dorothea Raukes)

Deep Purple – Lazy (Hammond: Jon Lord)

Dr. Lonnie Smith – Why can’t we live together feat. Iggy Pop

Needlepoint – Where the ocean meets the sky (Hammond: David Wallumrød)

The Casualties of Jazz – Fairies wear boots (Hammond: Matt Rhode)

Alben

Beastie Boys – Check your head (Capitol) 1992

Simon Oslender – About time (Leopard) 2020

John Mayall & the Bluesbreakers - 70th birthday concert (Eagle Rock) 2003

Emerson, Lake & Palmer – Trilogy (Sanctuary) 1972

Streetmark – Dry (Sky Records) 1979

Deep Purple – Made in Japan (EMI) 1972

Dr. Lonnie Smith – Breathe (Blue Note) 2021

Needlepoint – Walking up that valley (BJK Music) 2021

The Casualties of Jazz – Kind of Black - A Salute to Black Sabbath (Bel-Air Recordings) 2004

Stand: 08.04.2021, 13:30