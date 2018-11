Killing with Love

"Wut ist eine Energie, die in uns allen steckt und die es braucht um Dinge zu verändern", sagt Neneh Cherry, die mit ihrem neuen Album Broken Politics dem Versagen der Politik die Stirn bietet. Ihre zwölf Geschichten verpackt die schwedische Sängerin in einen minimalistischen Sound zwischen Endzeit-Dub, Trip-Hop, knisternde Beats und Loops, gespickt mit Folk- und Jazz-Samples.

Neneh Cherry

Unter dem Motto "Kill them with love" verkündet die 54-jährige ihren Unmut über die Immigrationspolitik (Kong) oder die amerikanische Waffenpolitik (Schot Gun Schack). Sie rappt, singt und flüstert von der Gefahr der Lethargie (Deep Vein Thrombosis), erinnert an die kraftvolle Wirkung der Musik (Synchronised Devotion) und ermutigt dazu, auch wenn man sich enttäuscht fühlt, beharrlich zu bleiben und Hass mit Liebe zu bekämpfen (Slow Release oder Natural Skin-Deep -ein Steeldrum getriebener Trip-Hop mit ermahnendem Nebelhorn und dem tröstenden Saxophon-Sample von Ornette Coleman.

Savages Y Suefo

"Es gibt nur eine Art von Revolution": Brüderlicher Zusammenhalt. Das deklarieren die Budapester Savages y Suefo direkt in ihrem ersten Song. Ihr Album Brotherhood vereint Blues mit Dub, Hip-Hop mit Soul, Ska mit Funk und Elektronika mit Jazz. In Ihrer Musik spiegelt sich der Frust über die weltweite Zerstörungswut wider: Über wummernde Bass- und Gitarrenriffs legen sich kreischende Bläsersounds, vibrierende Keyboardklänge und schrille Snares (Brotherhood, Revolution). Über rhythmisch warme Dub-Beats legt sich schreiender Soulgesang (People kill People), und über einen Downtempo-Street-Soundtrack klagender Rap. Mit treibenden Percussions, souligem Groove und warmer Funkgitarre über Hip-Hop-Scratches, sowie leidenschaftlichem Blues- und Soul-Gesang erinnern sie uns aber immer wieder: Keep on Going - Life is love und All is Blues.

Parcels

Gänzlich unpolitisch, dafür mit viel Leidenschaft wollen fünf blutjunge Musiker aus Australien ein bisschen Balsam für die Seele verbreiten. Ihr Debut hochgejubelt und ihre Konzerte alle ausverkauft. Für ihren Sound haben sich die Wahlberliner an verschiedenen Leuchttürmen der Popgeschichte orientiert: Mit einer Prise Eleganz von Steely Dan und Grooviness von Chic schnüren Parcels ein stilsicheres wenn auch ein wenig eingängiges Gute-Laune-Päckchen, mit dem man sich an Lieblingsplätze, wie Ozeanische Buchten beamen kann.

Gespielte Titel

Neneh Cherry - Kong

Neneh Cherry - Black Monday

Neneh Cherry - Cheap Breakfast Special

Neneh Cherry - Faster Than The Truth

Neneh Cherry - Natural Skin Deep

Savages Y Suefo - Brotherhood

Savages Y Suefo - Bad Mans Blues

Savages Y Suefo - It Works

Savages Y Suefo - Keep On Going

Savages Y Suefo - Pass It On

Savages Y Suefo - Liffe Is Love

Parcels - Anotherclock

Parcels - Tideuprightnow

Parcels - Away

Parcels - Downnomore

