Teufelsbalg und Färberklavier - Heinrich Band zum 200.

Der Geschichte dieses Instruments spüren wir heute im Musikbonus nach, anlässlich des 200. Geburtstags seines Erfinders, Heinrich Band. Das erste Handzuginstrument, das mit Stimmzungen funktionierte, war das um 1829 in Wien erfundene Accordion. Sehr schnell wurde es europaweit kopiert und trat seinen Siegeszug an. Carl Friedrich Uhlig brachte ein Accordion von einer Reise nach Wien zurück mit nach Chemnitz und entwickelte daraus 1834 seine „Deutsche Konzertina“. Der traurige Umstand, dass im Erzgebirge zu jener Zeit viele ehemalige Bergarbeiter arbeitslos waren und in großer Not, führte dazu, dass sie die Musikinstrumentenherstellung als neuen Erwerbszweig entdeckten. Davon profitierte Carl Friedrich Zimmermann, der in Carlsfeld eine Fabrik errichtete und dort u.a. seine beliebten "Carlsfelder Concertinas" bauen ließ.

Heinrich Band aus Krefeld wollte diese Instrumente verbessern, um anspruchsvollere Stücke darauf spielen zu können. Er probierte es mit einer anderen Mechanik und einem erweiterten Tastenumfang. Er entwickelte zuerst 64-tönige, dann 88-tönige Instrumente, später sogar ein Instrument mit 104 Tönen. Und gab ihm seinen Namen... Lange nach seinem Tod gelangten die ersten Instrumente nach Argentinien und an die Wiege des Tangos. Anscheinend passte das bandoneón, im Ton scharf bis sanft, schwermütig und mysteriös zugleich, sehr gut zur Sehnsucht im Klang dieser neuen argentinischen Musik. Und so setzte es sich als Leitinstrument im Tango durch, und zwar das Instrument mit 142 Tönen, in der sog. "rheinischen Tonlage", das in Krefeld erfunden worden war. Und auch im Ruhrgebiet spielte das Bandonion eine wichtige Rolle...

Das Bandoneon vereint also Vieles in sich: rheinischen Erfindergeist, sächsische Handwerkstradition, lateinamerikanische Musik. Und es hat Zukunft…