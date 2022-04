"Vom Funny Girl zum Greatest Star" – Barbra Streisand zum 80. Geburtstag

Barbra Streisands lange Erfolgsgeschichte als Sängerin und Schauspielerin, die bis heute andauert, lässt sich kaum in Worte und Zahlen fassen. Seit den sechziger Jahren hat sie rund 150 Millionen Tonträger verkauft, und auch an Auszeichnungen (Grammy, Oscar, Golden Globe) herrscht kein Mangel.

Barbara Joan Streisand wurde am 24. April 1942 in Brooklyn geboren. Die Familie mit jüdischen Vorfahren führte ein sorgloses Leben, bis der Vater im Sommer 1943 plötzlich starb. Mit einem Schlag änderte sich alles, denn von nun an war die Mutter von zwei Kindern auf sich allein gestellt. Keine leichte Kindheit für Barbara, aber sie hatte schon früh einen Plan, um der prekären Situation irgendwann zu entkommen. Zwar klappte es als Schauspielerin nicht auf Anhieb, doch dank ihres Gesangstalents war Barbra Streisand schon in jungen Jahren auf Nachtclub- und Musicalbühnen erfolgreich. Und spätestens seit ihrem Debütalbum von 1963 war ihr Erfolg einfach nicht mehr aufzuhalten, Kritikerinnen, Kritiker und Fans lagen ihr zu Füßen.

Der Musikbonus widmet sich einer außergewöhnlichen Künstlerin, die sich perfekt in Szene zu setzen weiß: Eine Sängerin, die Dramatik, Pathos und Edelkitsch zelebriert wie kaum eine andere, sich aber auch immer politisch positioniert hat.

Gespielte Titel:

Barbra Streisand: Status Quo

Barbra Streisand (with Barry Gibb): If Only You Were Mine

Barbra Streisand (with Kermit the Frog): Rainbow Connection

Barbra Streisand: You’ll Never Know

Barbra Streisand: Who’s Afraid Of The Big Bad Wolf

Barbra Streisand: A Sleepin' Bee

Barbra Streisand: Gotta Move

Barbra Streisand: Autumn Leaves

Barbra Streisand: Le Mur

Barbra Streisand: Being At War With Each Other

Barbra Streisand: No More Tears (Enough is Enough)

Barbra Streisand: Spring Can Really Hang You Up Most

Barbra Streisand: Papa Can You Here Me

Barbra Streisand: Don’t Lie To Me

Barbra Streisand: I’ll Never Say Goodbye

Buchtipps:

James Spada: Barbra Streisand. Eine Biographie (Originaltitel: Streisand, Her Life, übersetzt von Anita Krätzer und Bernd Rullkötter) Heyne, München 1996.

Nick Yapp: Barbra Streisand. Fotografien einer Legende. (Bildband, übersetzt von Madeleine Lampe), Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2009.

