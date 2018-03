Happy Birthday, Kompakt!

Es kommt nicht oft vor, dass ein Independent-Label mehr als eine handvoll Jahre überlebt. Das Kölner Minimal-Tech-House-Label Kompakt behauptet sich schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich auf dem Markt. Was nicht nur daran liegt, dass sie mit ihrem Sound einen zeitlosen Nerv getroffen haben. Die Macher, die sich gerne auch die "vier Brüder" nennen, sind von Anfang an mit viel Liebe und Herzblut dabei. Und sie haben als Team auch so manche Musikmarktkrisen gemeistert. Seit einem viertel Jahrhundert sind sie als DJs, Produzenten, Verleger und Schatzsucher unterwegs, um die Clubs und Fans weltweit mit elektronischer Musik zu versorgen.

Angefangen mit der Gründung des Plattenladens Delirium am 1. März 1993 haben sie innerhalb von nur fünf Jahren ein weltweit anerkanntes Label inklusive Vertrieb und Künstleragentur etabliert.

Ihr Motto: (Minimal-)Techno forever and all. Diese Spielart ist für alle Tracks die Basisnote. Ansonsten ist alles erlaubt, was gefällt. Von Ambient bis Pop, von Jazz bis Funk, von World bis Acid, von Schlager bis Klassik. Wie elegant sich vor allem die Klassik-Mischung anhören kann, das haben Michael Mayer und Gregor Schwellenbach, sowie COMA und Kaito aus Japan 2014 mit ihrem Konzert Kompakt meets WDR-Funkhausorchester im Kölner Gloria bewiesen.

WDR Funkhausorchester meets KOMPAKT | 01:11:20 Std.

(Titelliste zum Konzert: Gloria / Lamuestwa / Baumhaus / Lovefood / Sky is the limit / Star of snow / Snow flow / Hoooooray / Out of control / Les dilettantes)

Was den reduzierten, zurückgelehnten Kompakt-Sound ausmacht, erzählt uns Michael Mayer. Der langjährige DJ und Produzent ist A&R-Manager und sowas wie Auge und Ohr des Labels. In unserer Jubiläums-Sendung ist er ausnahmsweise mal die Stimme, die uns unter anderem von den ups and downs erzählt, die das Label im vergangenen viertel Jahrhundert erlebt hat. Aber auch welche kulturellen Türen sich mit der stetig wachsenden Mannschaft von Kompakt geöffnet haben.

Denn als Mutterschiff kümmert sich das Kölner Label genauso liebevoll um den Vertrieb von knapp 60 gleichgesinnten kleineren Labels, wie um ihr eigenes. Und um so einige spannende Events.