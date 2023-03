Das legendäre Album "Dark Side of The Moon" wird 50

Nach "Obscured By Clouds" präsentierte Pink Floyd im März 1973 ein Album, das zu einem Standardwerk der Musikgeschichte wurde. Hier treffen ausgefeilte Aufnahmetechnik auf brillante Kompositionen sowie Gitarren- und Synthesizersounds, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Der Pink Floyd Kenner Hajo Dwilling berichtet von den eigenwilligen Hintergründen: Zum Beispiel, dass Pink Floyd mit "On The Run" offenbar ihre Flugangst verarbeiten wollten – und mussten! Denn der Erfolg der Band führte dazu, dass Pink Floyd quasi über den Wolken lebte.

Und auch "Money" spielt auf ihren Erfolg an, und die damit verbundenen Probleme, dass man mit dem plötzlichen Reichtum "zu kämpfen" hatte.

Ein Problem, das Clare Helen Torry zunächst nicht hatte. Sie sang "The Great Gig in the Sky" ein, für einen in den Abbey-Road-Studios üblichen und eher kargen Stundenlohn. Sie war selbst überrascht, dass die Aufnahme verwendet wurde, mit der sie eigentlich nicht zufrieden war. Später einigte sie sich mit der Band auf eine höhere Abfindung. Mit ihrem fantastischen Gesang dürfen sich heute zahlreiche Cover-Bands "herumschlagen". Denn die ergreifende Stimme ist für alle Sängerinnen eine schwer zu überwindende Messlatte.

Das Album gehört heute zu den am meisten gecoverten. "Die dunkle Seite des Mondes" können wir mittlerweile als Reggae-Version hören, von Beatboxern eingespielt oder mit dem Soundchip eines alten Nintendos. Alles Indizien dafür, dass "Dark Side of The Moon" ein Meilensteinalbum ist, das diesen Titel wirklich verdient.

Gespielte Titel:

Pink Floyd - Speak to Me

Pink Floyd - Breathe

Pink Floyd - On the Run

Pink Floyd - Time

Pink Floyd - Breathe Reprise

Pink Floyd - The Great Gig in the Sky

Pink Floyd - Money

Pink Floyd - Us and Them

Pink Floyd - Any Colour You Like

Pink Floyd - Brain Damage

Pink Floyd - Eclipse

Easy Star All Stars - Money