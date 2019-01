Skirausch und Klimawandel – sind die Alpen noch zu retten?

Teil 3: Gletscher-Volksinitiative Schweiz

Von Karl Dietrich Mäurer

Am Fuß des schmelzenden Steingletschers in der Schweiz gründete sich im letzten Jahr die Gletscher-Volksinitiative. Der Umweltverband will erreichen, dass der Klimaschutz in der Schweizer Verfassung verankert wird.