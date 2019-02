Ideen für die gute Schule

Teil 3: Gleitzeit, Freiheit & Verantwortung

Von Franjo Galunic

Lernen nach Stundenplan? Nicht im Dalton-Gymnasium in Alsdorf. Hier legt man Wert darauf, dass sich Lernen nicht einem Raster anpassen muss. Deshalb gibt es in Alsdorf Gleitzeit für die Schüler und zweimal am Tag so gennannte Dalton-Stunden, in den sie sich aussuchen, wo und was sie lernen. In diesen Stunden sind die Grenzen zwischen Stufen und Fächern aufgehoben. Die Schüler sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen und Freiheit sinnvoll zu nutzen.