Warum essen wir nicht besser?

Während es noch zu Großmutters Zeiten üblich war, dass in jedem Haushalt täglich frisch gekocht wurde, bleibt die Küche inzwischen häufig kalt. Gegessen wird im Kindergarten, in der Schule, in der Kantine. Oder eben auf die Schnelle unterwegs. Verführerisch aussehendes Essen ist überall greifbar. Die Supermarktregale sind reichlich gefüllt mit Produkten, die Selberkochen überflüssig machen. Warum also sollte man sich dafür Zeit nehmen? Und wie kriegt es die Lebensmittelindustrie hin, dass an ihren Kreationen kein Weg vorbei führt? Und ist es wahr, dass Kantinen und Großküchen Abstriche bei der Qualität und beim Geschmack ihrer Gerichte machen müssen? Oder geht es auch anders? Und wie gehen andere Kulturen mit dem Thema Essen um?



Die Serie im WDR 5 Morgenecho vom 24. Juni bis zum 28. Juni - immer um 7:25 Uhr.

Teil 1: Unsere Ernährung - was ist das Problem daran?

Von Carolin Courts

Wir wissen eigentlich, wie wir uns gesund ernähren können. Trotzdem plagt viele Menschen das schlechte Gewissen, wenn es um das Thema Nahrungsaufnahme geht. Zu Recht? Was ist ungesund an der Art unseres Essens? Und wie geht es besser? Fragen, auf die Carolin Courts Antworten gefunden hat.