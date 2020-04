Corona kurz erklärt: Handy Tracking

WDR 5 Morgenecho - Beiträge . . 01:36 Min. . Verfügbar bis 03.04.2021. WDR 5. Von Martin Nusch.

China und andere asiatische Länder nutzen das Handy Tracking per GPS in der Corona-Bekämpfung. In Deutschland ist man bisher vorsichtiger: Freiwillige Corona-Abwehr per Handy müsste anders laufen - per Bluetooth, das nur ein paar Meter weit reicht. Autor: Martin Nusch

