Reiches Land, arme Schulen

Die Ferien gehen zu Ende, ein neues Schuljahr beginnt. Und damit auch die Diskussion darüber, wie gute Bildung eigentlich aussieht. Jede Partei hat darauf eine andere Antwort, und jedes Bundesland macht eine andere Schulpolitik. In der Regel sind die Probleme aber ähnlich: Lehrer fehlen, marode Gebäude, ausfallender Unterricht. Und als wären das nicht schon genügend Probleme, sollen sich die Schulen außerdem um das Turbo-Abi und die Inklusion kümmern.

Wie kann es sein, dass Schulpolitik in Deutschland so ein Flickenteppich ist? Und geht es dabei eigentlich wirklich um die Kinder? Darüber reden wir diese Woche in der Polit-WG. Max von Malotki diskutiert mit Julia Borutta und Patrick Fina aus dem WDR Newsroom.