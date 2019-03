Overtourisme

Ob "all inclusive"oder "all exclusive", Massen- oder Individualtourismus - die Tourismusbranche boomt. Alle wollen weg: Sonne tanken, Party machen, an die Grenzen gehen. Die Motive sind so vielfältig wie die Reiseangebote. Die Polit-WG fragt: Was macht das mit Natur und Mensch?