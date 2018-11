Haben oder Sein

Warum konsumieren eigentlich alle die ganze Zeit? Vielleicht, weil wir sonst nichts zu tun haben? Weihnachtsschnäppchen, verkaufsoffene Sonntage, Black Friday und Cyber Monday – 2,4 Mrd. Euro Umsatz erwartet allein der Onlinehandel an diesen beiden weihnachtlichen Rabatttagen und auch der klassische Einzelhandel hofft auf die stärkste Umsatzzeit des Jahres. 472 Euro so viel wird dieses Jahr der Deutsche im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben, sagt der Verband des Einzelhandels voraus. Meistgeschenkt: Spielzeug, Bücher, Schmuck, Kosmetik. Aber: Brauchen wir eigentlich, was wir da kaufen?

Was macht der täglich stimulierte Kaufrausch mit uns? Geht es um Spaß, Gier, Sinnsuche, Belohnung oder Zugehörigkeit? Der Konsum ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern auch Triebfeder für viele neue Entwicklungen. Aber klar ist auch: "Immer mehr" wird unser Planet nicht auf Dauer vertragen. Was also ist zu tun? Tauschen statt kaufen, teilen statt besitzen, weniger ist mehr, sagen die einen. Die Politik muss handeln, fordern die anderen.